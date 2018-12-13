بايرن ميونخ يعتمد على كومان لإنقاذ موسمه

تعد عودة كينجسلي كومان، جناح بايرن ميونخ، إلى تشكيلة الفريق، بعد غياب لـ4 أشهر بسبب الإصابة، أفضل أنباء يتلقاها حامل لقب البوندسليجا منذ أسابيع.





ويعول مسؤولو النادي على اللاعب الفرنسي، في قيادة الفريق البافاري للتقدم في الترتيب، بعد بداية متذبذبة للموسم.





وغاب الجناح السريع منذ أغسطس آب، بعد إصابة جديدة في الكاحل، تطلبت خضوعه لجراحة.





كما غاب كومان، لاعب منتخب فرنسا، عن كأس العالم 2018، بسبب إصابة مماثلة أجبرته على مشاهدة منتخب بلاده من بعيد، وهو يتوج بطلا للمونديال.





وألمح كومان (22 عاما) قبل عدة أيام، إلى احتمال اعتزاله مبكرا إذا أصيب في الكاحل مرة أخرى، وهو أمر رفضه مسؤولو النادي، الذين أبدوا التزامهم بالإبقاء عليه في ميونخ، وتطويره ليصبح من أهم لاعبي الفريق.





وأبلغ كومان، الذي نشأ في أكاديمية باريس سان جيرمان، وانضم إلى بايرن قادما من يوفنتوس عام 2015، التلفزيون الفرنسي الأسبوع الماضي، بأنه سيفكر في مستقبله كلاعب، إذا تعرض لإصابة كبيرة أخرى.





لكن تفكير كومان لم يكن في الاعتزال بالتأكيد، عندما سجل هدفا متأخرا في التعادل 3-3 خارج الديار، مع أياكس أمستردام أمس الأربعاء، وهي نتيجة وضعت بايرن في دور الستة عشر، وهو متصدر لمجموعته.



وقال نيكو كوفاتش مدرب بايرن "أنا سعيد جدا بهدفه، لأن كينجسلي مر بإصابة صعبة، وبهذا الهدف فإن (الحديث عن احتمال اعتزاله) أُغلق بالتأكيد، وسيستمر في ممارسة كرة القدم حتى يبلغ 35 عاما".



ومن المتوقع أن يستعيد كومان مكانه في التشكيلة الأساسية، على حساب المخضرم فرانك ريبري.



وبايرن في حاجة شديدة لخدمات كومان على الجناح، مع معاناة الهداف روبرت ليفاندوفسكي وحيدا في الهجوم، في أغلب الموسم.



ومع عودة توماس مولر إلى مكانه المألوف خلف المهاجم، بجانب عودة كومان من الإصابة، عاد بايرن أيضا إلى طريق الانتصارات.





