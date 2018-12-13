"اتصالات" و "هواوي" تطلقان أول سحابة افتراضية متكاملة في مصر

أعلنت "اتصالات مصر" و "هواوي مصر" عن إطلاق أول سحابة افتراضية متكاملة "بوابةالإنترنت الافتراضي vIGW" في مصر.





ويقدم هذا الحل التقني الذي تم إطلاقه أربعة من خدمات GI-Lan (vEPC - vTCP Optimization - vDPI& vFirewall) عبر اكثر من مورد خدمات من خلال نفس البنية التحتية للشبكةالافتراضية NFVI (Network Function Virtualized Infrastructure).





وتعد تقنية NFVI جزء من الشبكة الافتراضية التي تربط بين الهواتف المحمولة والإنترنت واحدة منالخطط الاستراتيجية الرئيسية التي تعتمدها "اتصالات مصر" كجزء من الاستعداد لشبكات الجيلالخامس (5G).





و تساعد تقنيه ال NFVI على تحويل نماذج تشغيل الشبكات و اقتصاداتها إلى نظام متنقل واسع النطاقحيث تصبح الشبكات قادرة على توفير المرونة والقابلية للتطوير للوفاء بالمتطلبات الأكثر تعقيدا.





و باستخدام هذه التقنية المبتكرة تتمكن اتصالات مصر من الإسراع في إطلاق الخدمات جديدة من خلالالأنظمة الرقمية الموحدة هذا بجانب تقليل دورة العمل المطلوبة لإطلاق الخدمات، مما يمهد للاستعدادالكامل للتكنولوجيا الجيل الخامس .





من جانبه أشاد المهندس خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للقطاع الهندسي و التكنولوجي بـ "اتصالات مصر" بالتقنية الجديدة التى توفرها حلول الحوسبة الافتراضية المتكاملة "NFVI"، قائلاً: "من المؤكد أن هذاالنظام التقني المبتكر يشكل احد الأركان الهامه فى تاريخ اتصالات مصر للاستمرار في رياده سوقتكنولوجيا الاتصالات في مصر".





وأعرب مرشد، عن سعادته بالنتائج الإيجابية، متوقعًا أنه خلال فترة وجيزة سيتم بشكل كبير نشر هذهالحلول التقنية على الشبكة بالكامل.





وقال إيريك ليو، نائب رئيس منطقة شمال إفريقيا بـ"هواوي": "تتشرف هواوي مصر بالتعاون معاتصالات مصر في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتزويدها بهذه الحلول التقنية المبتكرة لأولمرة في مصر"، مضيفًا: سيساعد هذا الحل "GI-LAN"، المعتمد على الحوسبة الافتراضية الأكثرمرونة وذكاء وقوة اتصالات مصر على بناء شبكة متميزة وفعالة.





وأكد أنه من ضمن الخصائص المميزة لهذه التقنية «أنها تعمل على توفير أفضل أسس الحلول.



