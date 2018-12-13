بالصور.. طنطا 2003 يتخطى سبورتنج بثلاثية ليصعد للتصفيات النهائية لدوري القطاعات

حقق فريق طنطا بقيادة ابراهيم مرزوق فوزا ثمينا علي سبورتنج كاسل الذي يقوده علي الشيخ فنيا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب محلة مرحوم بدوري المنطقة، ليضمن طنطا بطاقة الصعود للتصفيات النهائية لدوري القطاعات بالجمهورية.

مثل طنطا محمد عاطف في حراسة المرمي، وأحمد اشرف، وعبدالله رجب، واسلام نبيل، ومحمد زكريا، ومحمد المهدي، ومصطفي عيسي، وعز الدين امين، وأحمد خالد، وانس الحشاش، ومحمد السعيد.





دكة البدلاء:- محمود رضا، وشهاب حسين، وعبدالمنعم خليفة، وجمال رافت، واسلام مجدي، وكريم زغلول، ومحمود عبده.





يقود الفريق ابراهيم مرزوق مديرا فنيا، وعلي بطاطا اداريا، وعلاء صابر مديرا فنيا للقطاع، ومحمد الصاوي مدير اداري، وهاني سعيد المشرف العام علي القطاع، ومحمد قحيف طبيب الفرقة، وممدوح بسيوني مدرب حراس للفريق.





انتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث تقدم اللاعب أنس الحشاش، ثم تعادل علي القطب، وفي الشوط الثاني أضاف أنس الهدف الثاني له، ليصعب محمد السعيد المهمة علي سبورتنج كاسل ويحرز الهدف الثالث، وضغط سبورتنج للرجوع الي المباراة ولكن بدون جدوي، لينتهي اللقاء بفوز طنطا بثلاثية مقابل هدفين.





أشهر حكم المباراة 6 انذارات للاعبي طنطا وهم محمد السعيد، واسلام نبيل، وانس الحشاش، ومحمد المهدي، وعبدالله رجب، ومحمد عاطف، وحالة طرد لمحمد يحيي لاعب سبورتنج لحصوله علي الإنذار الثاني.





أدار المباراة محمد مخلص حكما، وعاونه كل من عبدالعال مهدي، ومحمود محسن.