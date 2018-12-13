فنان مصري بكت عليه ماجدة الرومي كثيراً.. تعرف عليه

تحل اليوم الذكرى الـ 62 لميلادة الفنانة ماجدة الرومي، وبهذه المناسبة السعيدة لعشاق صاحبة الصوت الجميل والممتع لمطربة سحرت قلوب العرب، نذكر أحد المواقف المؤثرة لماجدة الرومي.

قالت ماجدة الرومي إنها بكت بشدة فور علمها بخبر وفاته وكأنه واحد من أفراد العائلة، وهو الفنان الراحل عبد الوارث عسر، التي أوضحت أنها وأثناء الحرب علي لبنان فى صغرها كان الأمر الذي يهون عليهم هو الاستمتاع بالفن المصري ومسرحيات مثل مدرسة المشاغبين، و العيال كبرت وغيرها من الأعمال المصرية التي طالما عشقتها بصحبة عائلتها للدرجة التي جعلتهم يشعروا أن ممثلي مصر جزء من عائلتهم، وبالتالي ما ان علموا بخبر وفاة عبد الوارث عسر حتي أجهشت بالبكاء لما له من قيمة كبيرة عندهم اكتسبها من خلال الأعمال العظيمة التي شارك فيها وقدمها طيلة مسيرته الممتلأة بمختلف الأدوار البارزة.