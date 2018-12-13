"العمل": قرارات بشأن تثبيت المقابل المالي من المغتربين

نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن تثبيت المقابل المالي للعمالة المقيمة على أرض المملكة وذويهم من المرافقين من زوجه أو أبناء، وقد نفت وزارة العمل ما تردد بشأن التثبيت للمقابل المالي والذي يقوم بدفعة المغترب مقابل الإقامة والعمل على الأراضي السعودية.

أسعار المقابل المالي للمغتربين 2019

وقد أعلن فيما سبق عن الزيادة السنوية المفروضة على المقيمين بالمملكة والتابعين لهم أن السنه الأولى يدفع 100 ريال عن كل شهر لتزيد في السنه الثانية وهي 2018 إلى 200 ريال شهري وتدفع مجمعة سنوياً مع تجديد الإقامة أي 2400 ريال عن المغترب وكل فرد مرافق وهي الأسعار التي أقرتها وزارة العمل في العام الماضي 2017 .

واليوم نفت وزارة العمل السعودي أي أخبار تم تداولها بشأن تثبيت المقابل المالي للمغتربين وذويهم وأن الأسعار السابق التنويه عنها بالزيادة السنوية هي السارية ولا تغير فيها، نتيجة للقرارات السابقة نجحت المملكة في تخفيض أعداد المغتربين لقيامهم بالتوسع في عملية التوطين وتوظيف أكبر قدر من الشباب السعودي في الكثير من المهن التي كان يعمل بها المغتربون إلى وقت قصير قريب.