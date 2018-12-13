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خالد بن سلمان: اتفاق الحديدة خطوة كبيرة لإعادة الأمن لليمن

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 05:49 م
خالد بن سلمان: اتفاق الحديدة خطوة كبيرة لإعادة الأمن لليمن
خالد بن سلمان
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الفجر السعودى
 
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قال سفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، إن المملكة ترحب بالاتفاق الذي أعلن اليوم الخميس بالسويد، مشيداً بجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث في الوصول لهذا الاتفاق، مشيراً إلى أنها خطوة هامة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته واستقلاله وستساهم في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية الى الشعب اليمني الشقيق.

 

وأضاف في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي توتير، أن "الحكومة الشرعية وافقت على مقترح المبعوث الأممي السابق بتسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة وهو ما استمر الحوثيين في رفضه، وما كانت هذه الموافقة لتتم اليوم لولا استمرار الضغط العسكري من الأحرار في اليمن وإخوانهم في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن".

 

وأوضح أن "تحالف دعم الشرعية تشكل لحماية الشعب اليمني ودعم حكومته الشرعية ولإنهاء الحرب والانقلاب والأزمة إنسانية التي بدأتها ميليشيا الحوثي بدعم وتوجيه من إيران، وهو ماضٍ في تحقيق هذه الأهداف بإذن الله".

 

وتابع أن "المملكة والإمارات هما أكبر المساهمين في خطة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وقد عمل التحالف منذ اليوم الأول لإغاثة إخواننا في اليمن عبر عدة مبادرات وسنستمر في الالتزام بدعم أشقائنا اليمنيين وإعادة إعمار اليمن".

 

وأشار السفير إلى أن الاتفاق يشكل خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر، الممر الحيوي للتجارة الدولية، واختتم تغريداته قائلاً: "نتمنى أن يترك الحوثي العمل من أجل إيران وأن يعمل من أجل اليمن ويقبل بسلام شامل مبني على المرجعيات الثلاث".

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