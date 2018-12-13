غزل المحلة يعود بنقطة من مطروح بعد التعادل مع الحمام





تعادل نادي الحمام سلبيا مع نادي غزل المحله في المباراه التي أقيمت بينهما اليوم علي ملعب مركز شباب الحمام في المباراه المؤجله من الاسبوع الثاني عشر لدوري الدرجه الثانيه ليرفع نادي الحمام رصيده للنقطه 13 بينما رفع غزل المحله رصيده للنقطه 19.





بدأ نادي الحمام المباراه بتشكيل مكون من : محمدعاطف، ابراهيم امين، احمد الدماطي، حسن علي، ضياء مسعود، مؤمن فكري، مهنا منصور، محمد عبد الفتاح ، يايا كونيه،هشام أحمد ، محمد شعبان.





بينما دخل فريق غزل المحله اللقاء بتشكيل مكون من : محمد فتحي ،أحمد فهمي ، محمد سامي،الكومي،كريم عباس، أحمد عادل، محمد ثروت ، كفته ، علي دياب ، حسن عبده، عبده يحي.





وأدار اللقاء تحكيميا محمد خاطر حكم ساحه، وعاونه كل من محمد فاروق مساعد أول، وسيد نافع مساعد ثان، وحكم رابع مصطفي عطا الله.



