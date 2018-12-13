أول رد من الزمالك على أزمة ملعب مباراة القطن





علق أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك على أزمة ملعب مباراة القطن التشادي في الكونفدرالية.





وقال أمير مرتضى في تصريحات خاصة للفجر الرياضي: لسنا طرفا في أزمة ملعب مباراة الزمالك والقطن التشادي".





أضاف أمير مرتضى :"الأمر متعلق بالتنسيق بين الجبلاية والأمن والكاف".





تابع أمير مرتضى :"لم نعترض من البداية علي خوض اللقاء في بتروسبورت وكانت رغبتنا الأولى لكن تم نقلها لبرج العرب".





"كاف" يصدم الزمالك قبل موقعة القطن

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عدم إقامة مباراة الزمالك والقطن التشادي في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الافريقية، على ملعب برج العرب.

جاء قرار كاف بسبب أن المباراة كان من المقرر إقامتها في استاد بتروسبورت، قبل نقلها إلى برج العرب بعد انتهاء المهلة المحددة لإخطار الكاف والفريق الضيف، وهو ما جعل الاتحاد الإفريقي يرفض إقامتها ببرج العرب حتى الأن.





من جانبه يرغب فريق القطن التشادى في خوض اللقاء في الاسكندرية ويتمسك بإقامته في القاهرة.