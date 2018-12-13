رئيس لجنة الملاعب في أمم إفريقيا 2006 يحدد شروط نجاح مصر في استضافة كان 2019

قال شريف حبيب رئيس لجنة الملاعب في بطولة الأمم الإفريقية 2006 والتي أقيمت في مصر، أن هناك عدد من الأمور يجب على اتحاد الكرة تطبيقها لاستضافة كأس الأمم بشكل ناجح.

وتابع حبيب في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر تمتلك كل مقومات النجاح من بنية تحتية واستادات عالمية كبرج العرب، والقاهرة، والكلية الحربية، والدفاع الجوي، والسلام، وبتروسبورت، متعجبا من إغلاق عدد من المنشآت الرياضية التي تعتمد في مصادر دخلها على استضافة المباريات.

ووضع حبيب خطوات يجب اتباعها للتنظيم الجيد للبطولة أولها الوقوف على حالة كل ستاد، وتحديد المتطلبات لتجهيزه، ووضعهم في قائمة بأولويات الملاعب وفقا للأفضل.

واستكمل رئيس المقاولون العرب السابق: "النقل التليفزيوني، والأمن، يأتيان في الخطوة الثانية بعد رفع حالة الاستادات".

وضربت مثالا بكأس الأمم الإفريقية، حين طلب المخرج الإسباني تعديلا في وضعية الكاميرات في الاستاد بالكامل لتخرج الصورة بشكل أفضل.

وشدد على أن عدد الجماهير التي تحضر بالآلاف في الملعب، فيما يتابع المباراة عبر شاشات التليفزيون ملايين، وبالتالي يجب الاهتمام بجانب النقل التليفزيوني، والتسويق الجيد للبطولة.

وأشار إلى أهمية أن يتم إعداد بيانات كاملة بالتنقلات والمرور، والأمن، والفنادق، والجماهير المتوقع حضورها، موضحا أنه في حالة توقع حضور عدد جماهيري تونسي كبير، فمن الضروري أن يكون نسور قرطاج في مدينة هادئة مثل شرم الشيخ أو الغردقة، وبعد إعداد تلك البيانات يتم تقسيم المجموعات وفقا للمنتخبات على المدن الأنسب لها.