يسرا: "كنت طفلة شقية.. وكان نفسي يكون عندي أطفال" (فيديو)

قدمت رحمة خالد، المذيعة الجديدة فى برنامج "8 الصبح" على قناة DMC، وأول مذيعة من ذوي القدرات الخاصة، أول حوارا لها مع الفنانة الكبيرة يسرا.

حيث رحبت يسرا "برحمة" فى بداية اللقاء، وأنها سعيدة جدا بهذا اللقاء معها، وأكدت يسرا فى بداية اللقاء انها طفلة وحيدة لولديها لهذا كانت مدللة جدا، وانها كانت فرحة العيلة،و أول بنت في العيلة، وكنت شقية جدا وعاملة زي الولد، كنت بلعب وبجري وبلعب كورة وبركب عجل".

وأضافت "يسرا" انها من داخالها مازلت طفلة، وانها تحب الاطفال جدا قائلة "انا بموت فيهم وبحبهم أوي، كان نفسي يكون عندي أطفال لكن ربنا مكتبليش ولازم أرضى بقضاء ربنا وباللي يكتبهولي ربنا، علشان اللي بيكتبهولي ربنا أحسن من اللي أنا عاوزاه"، وأنها كانت محظوظة بدخولها عالم الفن في سن صغير، لأنها عاصرت أجيال مختلفة، وتعلمت منهم الكثير، جيل شادية وسعاد حسني كانت شيء عظيم أن تقوم بالتمثيل أمامهم، وجيل نجلاء فتحي وميرفت أمين ومديحة كامل.

وأضافت، أن كل الأدوار التي قامت بها كانت تمثل معنى لديها، وانها تحب كل أفلامها مع الفنان الكبير عادل إمام، والمخرج الراحل يوسف شاهين، والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج محمد عبد العزيز، مؤكدة أن كل فيلم من أفلامها له ذكريات وحدوتة مختلفة لديها.