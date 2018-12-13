فنانة لبنانية ترتدي فستان رانيا يوسف.. شاهد من الأجمل (صور)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانتين رانيا يوسف، واللبنانية سيرين عبدالنور.

حيث ظهرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وهي تردتي فستان أسود مكشوف، يشبه بحد كبير الفستان الذي ارتدته الفنانة المصرية رانيا يوسف.

حيث ارتدت الفنانة المصرية رانيا يوسف فستان أسود وهي تتسلم جائزتها ضمن حفل "نجم العرب.