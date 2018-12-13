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فنانة لبنانية ترتدي فستان رانيا يوسف.. شاهد من الأجمل (صور)

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 05:36 م
فنانة لبنانية ترتدي فستان رانيا يوسف.. شاهد من الأجمل (صور)
رانيا يوسف
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الفجر الفني
 
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانتين رانيا يوسف، واللبنانية سيرين عبدالنور.

 

حيث ظهرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وهي تردتي فستان أسود مكشوف، يشبه بحد كبير الفستان الذي ارتدته الفنانة المصرية رانيا يوسف.

 

حيث ارتدت الفنانة المصرية رانيا يوسف فستان أسود وهي تتسلم جائزتها ضمن حفل "نجم العرب.
فنانة لبنانية ترتدي فستان رانيا يوسف.. شاهد من الأجمل (صور)
فنانة لبنانية ترتدي فستان رانيا يوسف.. شاهد من الأجمل (صور)
فنانة لبنانية ترتدي فستان رانيا يوسف.. شاهد من الأجمل (صور)
فنانة لبنانية ترتدي فستان رانيا يوسف.. شاهد من الأجمل (صور)
فنانة لبنانية ترتدي فستان رانيا يوسف.. شاهد من الأجمل (صور)
فنانة لبنانية ترتدي فستان رانيا يوسف.. شاهد من الأجمل (صور)
فنانة لبنانية ترتدي فستان رانيا يوسف.. شاهد من الأجمل (صور)
فنانة لبنانية ترتدي فستان رانيا يوسف.. شاهد من الأجمل (صور)
فنانة لبنانية ترتدي فستان رانيا يوسف.. شاهد من الأجمل (صور)
المزيد عن: فستان رانيا يوسف سيرين عبدالنور رانيا يوسف
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فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
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