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مركز العيون بجامعة المنصورة يستضيف أستاذ بمستشفى جو فيلد للعيون بلندن (صور)

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 05:38 م
مركز العيون بجامعة المنصورة يستضيف أستاذ بمستشفى جو فيلد للعيون بلندن (صور)
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الفجر
 
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حصل اليوم الخميس الطبيب أمجد محمود النقراشى على درجة الدكتوراه فى موضوع " الاتجاهات الحديثة فى علاج التهابات عنبية العين".

وأجريت المناقشة بقاعة المؤتمرات بمركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، حيث تكونت لجنة المناقشة من كل من الدكتور أشرف سويلم أستاذ طب وجراحة العيون بطب المنصورة ونائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة مها شاهين أستاذ طب وجراحة العيون بطب المنصورة، الدكتور وائل محمد عثمان الهايج استاذ طب وجراحة العيون بطب الزقازيق.

وأشار الدكتور وليد أبو سمرة أستاذ طب وجراحة العيون المساعد بطب المنصورة وعضو لجنة الإشراف على الرسالة ان قيمة هذه الرسالة تكمن فى أنها بحث مشترك بين جامعة المنصورة ومستشفى جو فيلد بلندن حيث ضمت لجنة الإشراف البروفيسور سوزان لايت مان أستاذ طب وجراحة العيون بمستشفى جو فيلد بلندن بالإضافة إلى ا.د.سحر الطرشوبى أستاذ طب وجراحة العيون بطب المنصورة.

وذلك بهدف تبادل الخبرات العلمية الدولية لمعاونة الباحث فى التوصل للجديد فى تشخيص وعلاج التهابات عنبية العين.
مركز العيون بجامعة المنصورة يستضيف أستاذ بمستشفى جو فيلد للعيون بلندن (صور)
مركز العيون بجامعة المنصورة يستضيف أستاذ بمستشفى جو فيلد للعيون بلندن (صور)
مركز العيون بجامعة المنصورة يستضيف أستاذ بمستشفى جو فيلد للعيون بلندن (صور)
مركز العيون بجامعة المنصورة يستضيف أستاذ بمستشفى جو فيلد للعيون بلندن (صور)
مركز العيون بجامعة المنصورة يستضيف أستاذ بمستشفى جو فيلد للعيون بلندن (صور)
مركز العيون بجامعة المنصورة يستضيف أستاذ بمستشفى جو فيلد للعيون بلندن (صور)
مركز العيون بجامعة المنصورة يستضيف أستاذ بمستشفى جو فيلد للعيون بلندن (صور)
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