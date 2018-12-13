"السكة الحديد" تكرم منتخب الهيئة لكرة القدم والتنس لحصوله على بطولة الجمهورية للشركات





شهد اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، حفل تكريم منتخب الهيئة خماسي ٥٠ سنة بعد حصولهم على بطولة الجمهورية للشركات فى كرة القدم وتنس الطاولة والذى تم إقامته بمحافظة بورسعيد وشارك فى بطولة كرة القدم ٣٥ فريق وبطولة تنس الطاولة ٣٢ فريق.





وقالت هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفي، إن ذلك يأتي ذلك ضمن اهتمامات الهيئة خلال هذه المرحلة بالعنصر البشرى فى كل المجالات الصحية والاجتماعية والرياضية وفى إطار اهتمام الهيئة بتشجيع الرياضة وتوفير المناخ المناسب للنجاح، وتوفير كل عناصر الدعم والرعاية للفرق الرياضية بالهيئة لرفع كفاءتهم البدنية والتدريبية للوصول بهم للفوز بالبطولات المحلية كخطوة نحو استكمال منظومة النجاح.





وفى نهاية الحفل قدم رئيس الهيئة التهنئة للفريق وشكره على حصولهم على المركز الرابع فى كرة القدم والمركز الخامس فى تنس الطاولة على مستوى شركات الجمهورية وطلب منهم مزيدًا من الجهد، مؤكدا أن الهيئة تولى اهتماما كبيرا فى هذه المرحلة بالارتقاء بالعنصر البشرى الذى يعتبر الركيزة الأساسية فى الهيئة.









وفي سياق متصل، قال المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للمسافات الطويلة والقصيرة، إن هناك خطة طموحة لتأهيل الأسطول الحالي من القطارات المميزة والمكيفة والمطورة، موضحًا أنه سيتم تأهيل 200 عربة.





وأضاف "عبدالتواب"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "DMC": "نستعد لاستقبال 50 جرارًا من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأهيل 81 جرار، مشيرًا إلى أن 2020 سيشهد تحسن كبير في خدمات السكة الحديد.





ولفت إلى أن تكلفة تطوير المزلقانات ستصل إلى 2.7 مليار جنيه، منوهًا إلى أن الهيئة أنهت أعمال تطوير 584 مزلقانًا من 1102 مزلقان، وهي المجموع الكلي بنسبة إنجاز 53%، وتغيير نظم التحكم في 331 مزلقانًا من 1039 بنسبة إنجاز 32%.





وأكد أنه يجب تغليظ العقوبة على كل من يعتدي على حرم السكة الحديد وسلامتها، مشيرًا إلى أن الدولة لا تملك رفاهية إنشاء سلم كهربائي على خطوط السكة الحديدية عند كل منطقة يعتدي عليها الباعة الجائلين، وذلك بعد تكرار الحوادث بعدد من المزلقانات نتيجة التعامل الخاطئ.



