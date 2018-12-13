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الفيحاء يبدأ استعداداته لمواجهة التعاون

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 05:36 م
الفيحاء يبدأ استعداداته لمواجهة التعاون
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غادة خليل
 
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دخل الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الفيحاء في معسكره بمدينة ببريدة استعدادا لمواجهة التعاون غدا على ملعب الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة عشرة ،من دورى كأس الأميرمحمد بن سلمان للمحترفين . 

وكان الفريق أجرى مرانه اليوم على الشيخ عبد العزيز التويجري, وبدأ المران بعمليات الإحماء والتمارين اللياقية والعضلية تحت إشراف رادينكو بانتوفيتش مدرب اللياقة البدنية .

كما قام سلافيوليوب المدير الفني للفريق، بفرض مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب والتمارين على الكرات الثابته وركلات الترجيح،وخضع حراس المرمى إلى تمارن خاصة تحت قيادة بويان ايسايلوفيتش مدرب الحراس .

وتخلف ثنائي الفيحاء عبدالله كنو، ونواف الصبحي مرافقة بعثة الفريق لمواصلة برنامجهم التأهيلي .

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