"العواش" رئيسًا لاتحاد إذاعات الدول العربية للمرة الثالثة
هنأ الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الدكتور إبراهيم أبوذكري، الإعلامي الكويتي محمد العواش بمناسبة إعادة انتخابه بالتزكية رئيسا لاتحاد إذاعات الدول العربية لولاية ثالثة على التوالي معتبرا أن هذا التتويج هو تتويج للإعلام الكويتي.
وقال ابوذكري في برقية تهنئة : بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الاتحاد
العام للمنتجين العرب وأعضائه في جميع الدول العربية والتنظيمات الإعلامية المكونة
له نتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة توليكم مهام رئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
لفترة ثالثة والتي تعكس ثقة كل الأعضاء في شخصكم الكريم وتبرز قيامكم بواجباتكم المهنية
علي أكمل وجه وتقديمكم الكثير لخدمة العمل الإعلامي العربي المشترك.
وأشار ابوذكري: ان الإجماع العربي
علي تجديد الثقة في العواش علي رأس اتحاد إذاعات الدول العربية وإعادة انتخابه بالتزكية
للمرة الثالثة علي التوالي والتي تحدث لاول مرة في تاريخ الاتحاد منذ نشأته قبل
50 عاما تأتي تقديرا من كل الهيئات الإذاعية والتليفزيونية العربية للاعلام الكويتي
والإعلامي محمد العواش نظرا لجهوده المضنية والبارزة علي الساحة العربية وجهوده الملموسة
والمضنية في خدمة الإعلام العربي ورغبة من تلك المؤسسات الإعلامية العربية في مواصلة
مسيرة النجاح التي يعرفها اتحاد إذاعات الدول العربية ومشاريعه التقنية والتنموية
التي تصب في تطوير الإعلام العربي ويعكس المكانة المرموقة التي يحظي بها الإعلام
الكويتي علي الساحة العربية ودورهم البارز في خدمة القضايا الإعلامية العربية عبر
رئاسة اتحاد إذاعات الول العربية وعدة مواقع ومناصب اخر .
معبرًا عن خالص تهانيه بانتخابه رئيسا لاتحاد إذاعات الدول العربية متمينا
لة كل التوفيق والسداد للإسهام في خدمة المؤسسات الإعلامية العربية ورفع راية وشان
الإعلام العربي.