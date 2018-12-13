"العواش" رئيسًا لاتحاد إذاعات الدول العربية ‏للمرة الثالثة

هنأ الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الدكتور إبراهيم أبوذكري، الإعلامي ‏الكويتي ‏محمد العواش بمناسبة إعادة انتخابه بالتزكية رئيسا لاتحاد إذاعات الدول ‏العربية ‏لولاية ثالثة على التوالي معتبرا أن هذا التتويج هو تتويج للإعلام الكويتي.‏

وقال ابوذكري في برقية تهنئة : بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الاتحاد العام ‏للمنتجين العرب وأعضائه في جميع الدول العربية والتنظيمات الإعلامية المكونة له ‏نتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة توليكم مهام رئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية ‏لفترة ثالثة والتي تعكس ثقة كل الأعضاء في شخصكم الكريم وتبرز قيامكم بواجباتكم ‏المهنية علي أكمل وجه وتقديمكم الكثير لخدمة العمل الإعلامي العربي المشترك.

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وأشار ابوذكري: ان الإجماع العربي علي تجديد الثقة في العواش علي رأس اتحاد ‏إذاعات الدول العربية وإعادة انتخابه بالتزكية للمرة الثالثة علي التوالي والتي ‏تحدث ‏لاول مرة في تاريخ الاتحاد منذ نشأته قبل 50 عاما تأتي تقديرا من كل ‏الهيئات ‏الإذاعية والتليفزيونية العربية للاعلام الكويتي والإعلامي محمد العواش نظرا لجهوده ‏المضنية والبارزة علي الساحة العربية وجهوده الملموسة والمضنية في ‏خدمة الإعلام ‏العربي ورغبة من تلك المؤسسات الإعلامية العربية في مواصلة مسيرة ‏النجاح التي ‏يعرفها اتحاد إذاعات الدول العربية ومشاريعه التقنية والتنموية التي تصب ‏في تطوير ‏الإعلام العربي ويعكس المكانة المرموقة التي يحظي بها الإعلام الكويتي علي ‏الساحة ‏العربية ودورهم البارز في خدمة القضايا الإعلامية العربية عبر رئاسة اتحاد ‏إذاعات ‏الول العربية وعدة مواقع ومناصب اخر . ‏

معبرًا عن خالص تهانيه بانتخابه رئيسا لاتحاد إذاعات الدول العربية متمينا لة ‏كل ‏التوفيق والسداد للإسهام في خدمة المؤسسات الإعلامية العربية ورفع راية ‏وشان ‏الإعلام العربي. ‏