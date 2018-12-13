"شكري" يلتقي المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي لبحث الملف السوري

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، فرانسوا سينيمو المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى سوريا، أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة، وذلك للتباحث بشأن مُجمل تطورات الأوضاع على الساحة السورية.





وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تباحثاً بين الجانبين في شأن مُجمل مستجدات الأزمة السورية، وسُبل الدفع بالحل السياسي لحلحة الوضع المتأزم في البلاد وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ولاسيما الجهود المبذولة للدفع بالانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في أقرب وقت ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة.





وأضاف المُتحدث الرسمي للخارجية، أن الوزير شكري جدّد خلال اللقاء تأكيده على استمرار المساعي والاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف المعنية من أجل إرساء الحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويوقف نزيف الدم السوري، منوهاً بأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل شامل للأزمة المُمتدة التي تعيشها سوريا الشقيقة.





وذكر حافظ، أن نقاشاً دار حول الوضع في شمال شرق سوريا والتطورات هناك، مع التأكيد على خطورة التصعيد الميداني وانزلاق الأمور لمناحي لا تفيد هدف احتواء الوضع وجهود مكافحة الإرهاب.





ومن جانبه، ثمّن السيد سينيمو الدور المتوازن الذي تضطلع به مصر على الساحة السورية، مشيراً إلى حرص فرنسا على استمرار التشاور وتبادل التقييم مع مصر خلال الفترة المقبلة حول مجريات الوضع في سوريا، وسُبل الدفع قدماً بمسار العملية السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد.





وكان قد شارك سامح شكري وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول الأفريقية والعربية المشاطئة للبحر الأحمر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث تفعيل التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في كافة المجالات.





وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى بحث التعاون وتعزيز التنسيق المشترك بين الدول الأفريقية والعربية المشاطئة للبحر الأحمر، باعتباره شريانا مائيا هاما في مجال التجارة والمواصلات الدولية، مشيرا إلى أن مصر كانت قد استضافت الاجتماع الأول للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر يومي ١١ و١٢ ديسمبر ٢٠١٧، وسوف تستضيف الاجتماع القادم لهذه الدول قريبا في القاهرة لاستكمال المناقشات.



