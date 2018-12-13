العسيلي وزاب ثروت في حفل ضخم بالتجمع الخامس احتفالًا برأس السنة

يستعد الفنان محمود العسيلي وزاب ثروت لأطول وأكبر حفل غنائي برأس السنة Melody Jet، والمقرر إقامته يوم الاثنين الموافق 31 ديسمبر الجاري بمركز المنارة التجمع الخامس.

ومن المقرر أن يُقدم الحفل المذيع خالد عليش، وفريق MTM، ونجوم الغناء الشعبي أوكا وأورتيجا وفرقة صواريخ، وفرقة Hawas للأندرجراوند.

وتبلغ سعر التذكرة الواحدة 250 جنيها، على أن يبدأ الحفل من الساعة السادسة مساءً، وينتهي الساعة الواحدة صباحا.