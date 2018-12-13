‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمير مرتضى يتحفظ على صفقة السيد سالم.. والحسم خلال ساعات

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 04:17 م
أمير مرتضى يتحفظ على صفقة السيد سالم.. والحسم خلال ساعات
طباعة
Advertisements
هاني عصام
 
Advertisements

تحفظ أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك على صفقة السيد سالم الظهير الأيسر لفريق وادي دجلة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويبحث أمير مرتضى عن ظهير أيسر أفضل لعدم قناعته الكاملة بالسيد سالم وقدرته على تشكيل إضافة على الفريق.

وحال عدم توافر البديل سيعيد مسئولو الزمالك التفكير في إسم السيد سالم مرة أخرى بسبب غياب العناصر المميزة الموجودة على الساحة.

ويتواجد الزمالك بين صفوفه الثنائي بهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح في الجبهة اليسرى لكن السويسري جروس غير مقتنع به بشكل كامل.

المزيد عن: كورة رياضة الزمالك أمير مرتضى أخبار الرياضة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
x
19:00
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
x
16:30
الوحدة
الفتح
x
16:30
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا