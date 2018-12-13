رفيق انطوان: فستان نيكول سابا يدعم الصناعة المصرية ويؤكد قدرتها على المنافسة (صور)

لازال الفستان الذي ارتدته مؤخرا الفنانة نيكول سابا فى ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، يثير حالة من الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

الفستان شارك في تصميمه شركة "سارانا" للمجوهرات، ومرصع بالألماس ذو درجة النقاء عالية الجودة، بشهادة من أهم المعاهد العالمية المعتمدة، وبلغ ثمنه عشرة ملايين دولار مع ضمان ضد عيوب الصناعة.

وقال رفيق أنطوان خبير تصميم وتصنيع الماس، أنه سعيد دائما وكل العاملين بشركة "سارانا"، بالتعاون مع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وهدفهم جميعا، دعم الصناعة المصرية وإثبات قدرتها على المنافسة عالميا.

وأكد حرص الشركة على تقديم أحدث صيحات الموضة والأناقة والجودة فى تصميم وتصنيع القطع الماسية التى تنافس على جذب الأذواق في مصر وشتى أنواع العالم.

أما مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري فعبر هو الآخر عن سعادته للترويج للصناعة المصرية أمام العالم من خلال هذا الفستان وعبر الترويج لشركة مجوهرات "سارانا"، لأن شعار المعرض كان ترويجاً لحملة "البس المصري وافتخر"، واستدعاء النجمة نيكول سابا لتقديم هذا الفستان كان رسالة لعاشقات التسوّق من بيروت بأن النجمات اللبنانيات لا يمانعن في ارتداء المنتج المصري.