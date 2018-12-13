روزالين البيه تنتهي من تصوير مسلسل أمريكي تم تصويره في القاهرة

انتهت الفنانة روزالين البيه، من تصوير دورها في المسلسل الأمريكي الجديد "رامي"، والذي تلعب فيه دور أماني، وهي فتاة مصرية يلتقيها بطل العمل رامي بالقاهرة وتتوالى أحداث العمل.

العمل من إنتاج شركتي Hulu في الولايات المتحدة و Film Clinic في مصر، ويتكون من ١٠ حلقات، ٨ في الولايات المتحدة و٢ في مصر وتلعب روزالين بطولة الحلقتين، وهما من إخراج شرين دبس وجيهان نوجيم، تحت إشراف مدير الإخراج والكاتب وبطل المسلسل، الفنان رامي يوسف.

تم تصوير مشاهد المسلسل في القاهرة بمنطقة وسط البلد و مدينة الإنتاج و الحزام الأخضر واستغرق أسبوعين كاملين.

وسيبدأ عرض المسلسل في شهر ابريل على منصة العرض الإلكترونية Hulu بالإضافة لقنوات أخرى وشارك في الحلقتين من مصر كل من الفنانين شادي ألفونس و بيسو بطرس غالي و سلوى محمد علي.

كانت قد ظهرت روزالين أيضا كبطلة لفيديو كليب أغنية "فاكرة" لفرقة مساء إجباري الذي أخرجه تيمور تيمور و تم طرحه مؤخرا وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة عبر موقع التواصل الاجتماعي اليو تيوب.

يذكر أن روزالين ممثلة مصرية شابة شاركت في عدة أعمال منها فيلم "تراب الماس"والفيلم القصير "شوكة وسكينة" الذي تم عرضه من قبل في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وهي دارسة للتاريخ بجامعة أوكسفورد بإنجلترا، وحاصلة على ماجستير في التمثيل من قبل معهد LAMDA اقدم مدارس التمثيل بإنجلترا، و درست لسنة اضافية بالـActors Studio بنيويورك مع اليزابيث كيمب التي قامت بالتدريس النجوم العالميين برادلي كوبر وليدي جاجا في فيلم A Star Is Born، وقدمت أكثر من ٣٠ مسرحية بإنجلترا معظمها مسرحيات بطولة، وهي كاتبة سيناريوهات السينما والمسرح أيضا.