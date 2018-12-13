إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في الطالبية دون إصابات
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 04:12 م
كريم المنجي
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تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد
حريق داخل شقة سكنية في منطقة الطالبية دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة
على النيران المشتعلة بالمكان.
وتلقت نجدة الجيزة بلاغًا يفيد
بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كوردون
أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
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