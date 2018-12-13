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عاجل.. تعرف على ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 04:10 م
عاجل.. تعرف على ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري
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محمد الصو
 
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استقرت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، على تحديد ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز سبورت، ضمن مؤجلات الدوري العام.

 

وأعلن عامر حسين، عن تحديد ملعب الدفاع الجوي لاستضافة المباراة بإعتبار بيراميدز، هو صاحب مباراة الدور الاول من المسابقة.

 

كما قررت لجنة المسابقات إقامة اللقاء بدون حضور جماهيري، بسبب عدم الحصول على الموافقات الأمنية والتي رفضت تواجد الجماهير بتلك المباراة.

 

ويسعى الأهلي، لمواصلة زحفه نحو القمة بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي عقب عودته من المشاركات الإفريقية.

 

وكان مسؤولو الجبلاية، قرر تأجيل المواجهة بسبب ارتباط الأهلي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي خسره لصالح الترجي التونسي، بنتيجة 4_3 بمجموع اللقائين.

المزيد عن: مباراة الدوري كورة رياضة بيراميدز الأهلي
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