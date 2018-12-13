ميرنا نورالدين تكشف تفاصيل دورها في مسلسل "بحر" أمام ماجد المصري

انتهت الفنانة الشابة ميرنا نورالدين، من تصوير ديكور منزلها بمسلسل "بحر" منذ ثلاثة أيام، وقالت إنها سعيدة بمشاركتها في هذا العمل الذي يضم عدد كبير من الفنانين الكبار.

وقالت إن معظم مشاهدها تجمعها مع الممثل الكبير ماجد المصري، الذي يضيف روح جميله في التصوير، وأكدت انها تعتبر نفسها محظوظة لان معظم مشاهدها في المسلسل مع الفنان ماجد المصري.

وتظهر ميرنا نورالدين في أحداث الجزء الثانى من العمل الذى ينتمى لنوعية الـ60 حلقة وتدور أحداثه فى إطار صعيدى، وتجسد ميرنا فيه شخصية فتاة من القاهرة تظهر فى حياة بطل العمل وتقلب أحداث بعد لقائهما.