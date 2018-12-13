أبرز نجوم هوليوود الراحلين عن عالمنا خلال عام 2018

رحل عن عالمنا خلال عام 2018 عدد كبير من نجوم ونجمات السينما بهوليوود، والذي تجاوز عددهم الـ 60 نجم ونجمة، ومن ضمنهم أيضا عدد من المخرجين البارزين.





وفيما يلي أبرز عشر فنانين رحلوا عن عالمنا منذ بداية عام 2018 وحتى الآن وكان من ضمنهم النجم "دونيلي روهدس" الذي توفى في شهر يناير مطلع 2018 عن عمر يناهز الـ 80 عام.





وفي شهر فبراير توفى عدد من أبرز نجوم هوليوود ضمن قائمة الراحلين في عام 2018، منهم النجم القدير "جون ماهوني" الذي رحل عن عمر يناهز الـ 80 عام بعد صراع مع السرطان.





والمغني الشهير "دينيس إدواردز" مغني فرقة The Temptations، الذي رحل عن عمر يناهز الـ 74.





وفي شهر مارس كان أبرز الراحلين عن عالمنا النجم "ديفيد أوجدين" الذي رحل في سن الـ 75 بعد صراع مع السرطان.





وفي شهر أبريل من عام 2018، كان أبرز الراحلين عن عالمنا النجم الكبير "آر لي إيرمي" الذي رحل عن عمر يناهز الـ 74.





وفي شهر مايو رحل عن عالمنا النجمة الكبيرة "مارجو كيدر" الشهيرة بتجسيدها لدور الصحفية لويز لين، في سلسلة أفلام سوبر مان بفترة الثمانينيات.





وفي شهر سبتمبر رحل عن عالما النجم الكبير "برت راينولدز" الذي كان أحد أبرز نجوم هوليوود خلال فترة السبعينات عن عمر يناهز الـ 82.





وخلال شهر نوفمبر، رحل عن عالمنا أبرز نجوم هوليوود المتوفين خلال عام 2018 على الأطلاق، وهو المنتج والمؤلف "ستان لي" مبتكر شخصيات marvel الخارقة، عن عمر يناهز الـ 95.