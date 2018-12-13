الاتحاد السكندري يرفض إعادة سيسيه للزمالك في يناير

رفض مسئولو نادي الاتحاد السكندري إعادة الإيفواري رزاق سيسيه إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتمسك حلمي طولان المدير الفني للاتحاد ببقاء سيسيه وعدم إدخاله ضمن صفقة إعارة شيكابالا إلى صفوف زعيم الثغر في يناير القادم.

ويعتمد طولان بشكل أساسي على سيسيه ويعتبره من العناصر الأساسية في قوام الفريق.

وكان سيسيه قد رحل من صفوف الزمالك إلى الاتحاد السكندري مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

أكد وليد صلاح مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك المعار إلى أبولون اليوناني وافق على الانضمام للاتحاد السكندري لكن يتبقى موافقة القلعة البيضاء.





وأوضح وليد صلاح في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت أن الاتحاد السكندري ينتظر رديف الأهلي والزمالك وبيراميدز وحسم صفقاتهم من أجل ضم اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم من هذه الفريق.





وكشف صلاح عن أن نادي الزمالك طلب ضم أحمد داوودا من الاتحاد السكندري للعودة إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.





وأبدى وليد صلاح رضاه عن التعادل مع سموحة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري.





وتابع صلاح مباراة سموحة كانت الخامسة للاتحاد بدون هزيمة وهو أمر يسعد الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان.





الاتحاد يبحث عن صفقات قوية قبل البطولة العربية





وأضاف وليد صلاح أن الاتحاد السكندري يحتاج إلى صفقات قوية في يناير للمنافسة على البطولة العربية والاتحاد السكندري.





وقال وليد صلاح: "كنت أتمنى استمرار الزمالك والإسماعيلي والأهلي في البطولة العربية مع الاتحاد لأنهم يمثلون مصر في محفل عربي".





وختم: "الوصول للثمانية الكبار في البطولة العربية هو أمر يسعد جماهير الاتحاد السكندري وفي الحقيقة كنت متضايق عندما قالوا إن قرعة الزمالك بمواجهة الاتحاد سهلة لكننا أثبتنا أن الكرة لا تعترف بالأسماء".