أمراض تصيب الإنسان بسبب تناول اللحوم الحمراء.. تعرف عليها

أفادت دراسة جديدة، أن من يتناولون اللحوم المصنعة والحمراء، أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد المزمنة ومقاومة الإنسولين، وهو عنصر قد يؤدى للإصابة بداء السكرى، خاصة إذا كانوا يأكلون اللحوم مطبوخة جيدا، لذا تقدم "الفجر"، عدة تحذيرات لتناول اللحوم الحمراء، وذلك من خلال السطور القادمة.

أحدثت الدراسات، تربط بين أكل اللحوم ومرض السرطان، وفي عام 2015 صنّفت الوكالة الدولية للأبحاث حول السرطان (WHO-IARC) اللحوم الحمراء واللحوم المصنّعة (مثل النقانق وغيرها) كعنصر مسرطن محتمل لبني البشر.

الإصابة بالسرطان

وفي العام ذاته، ربطت دراسة أجراها مركز اندرسون للسرطان في هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية اللحم المطهو بسرطان الكلى، حيث أنّ طهي اللحوم يشكل مادتين، هما: PhIP و MeIOx.

وحين تقوم الكلى بعملية الفلترة فإنّ هاتين المادتين تتخثران وتزيدان مخاطر الإصابة بالسرطان، واللحوم المشوية الأكثر ضرراً من كافة أنواع طهي اللحوم على الإطلاق حيث تولد عملية الشوي الأمينات غير المتجانسة والجزيئيات المسرطنة.

مخاطر الإصابة بأمراض القلب

تناول اللحوم، يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلى النقيض من الفكرة الشائعة، التي تعزو السبب في زيادة هذه الأمراض إلى الدهون المشبعة، وخصوصاً تلك الموجودة في اللحوم الحمراء، إلا أن المشكلة تكمن في تعديل أنواع معينة من الأحماض الأمينية بسبب عمل الميكروبات المعوية، وهي جميع الفيروسات والجراثيم والفطريات التي تسكن القناة الهضمية.

فهذه الأخيرة تحول الكارنتين (وهو جزيء موجود في اللحوم الحمراء) إلى ثلاثي ميثيل أمين إن- أكسيد (TMAO)، وهو جزيء له القدرة على تعديل عملية أيض الكولسترول، حيث يعيق التخلص منه ويعزز تراكمه على جدران الشرايين.

الإصابة بنوبة قلبية

كما وجد العلماء، أن اللحم الأحمر يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، ووفقا للخبراء، يعود السبب إلى مركب عضوي معين يساهم في الإصابة بالسرطان، وأن أي طعام يحتوي على اللحوم الحمراء، بما في ذلك البرغر، يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وأن السبب يعود إلى المركب العضوي " ثلاثي ميثيل أمين N-أكسيد"، الذي يتم إنتاجه في المعدة.

وعندما يتم إنتاجه بكميات تزيد عن الحاجة، يزيد احتمال الإصابة ببعض الأمراض، بما في ذلك الأزمات القلبية.

تناول اللحوم مرة كل 4 أيام

وقال العلماء، إنه لمنع زيادة مستويات هذه المادة العضوية في الجسم، يجب على الشخص تناول الأطعمة، التي تحتوي على لحم الدجاج أو الأطباق النباتي، وفي نفس الوقت، يمكن تجنب ضرر اللحم الأحمر من خلال تناوله بشكل أقل، وينصح الخبراء بتناوله مرة كل 4 أيام.