المصري البورسعيدي يشكو سوء ملعب مباراته أمام الداخلية

سيطر الغضب الشديد على نادي المصري البورسعيدي لسوء ملعب هيئة قناة السويس الذي خاض الفريق مباراته عليه أمام الداخلية والتي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري.

وانتشر فيديو خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدت جماهير المصري استياءها بسبب تدهور الحالة العامة للاستاد، وغرف خلع الملابس.

وتساءلت الجماهير البورسعيدية عن سبب عدم خوض المصري مبارياته مجدداً على ملعب برج العرب، بعد فشل مسئوليه في الحصول على الموافقات الأمنية لخوض مباريات الفريق على استاد بورسعيد، خاصة بعد الأنباء التي ترددت عن تحمل الشركة الراعية "برزنتيشن" لتكاليف إيجار ملعب الجيش ببرج العرب، وعدم تكبد خزينة النادي البورسعيدي لأي مبالغ نظير عودة الفريق لخوض مبارياته بالأسكندرية.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن أن استاد هيئة قناة السويس سيكون الاستاد الرسمي للمصري لخوض مبارياته عليه حتي نهاية الموسم.

ويستعد المصري لخوض مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق ساليتاس أف سي بطل بوركينا فاسو، يوم السبت المقبل على استاد بورسعيد.



