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جولة أخرى من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في شهر يناير المقبل

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:44 م
جولة أخرى من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في شهر يناير المقبل
أنطونيو جوتيريش
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وكالات
 
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن جولة أخرى من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في شهر يناير المقبل.     

 

نتائج جولة السويد المنتهية

وأشاد غوتيريش، في كلمة ألقاها اليوم الخميس في ختام المفاوضات، بنتائج جولة السويد المنتهية من الحوار، وهي الأولى منذ أكثر من عامين، مؤكدا أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستجرى في شهر يناير المقبل.

 

وأشار الأمين العام للمنظمة العالمية، إلى أن ما تم التوصل إليه في السويد "خطوات بالغة الأهمية بالنسبة لكل الشعب اليمني".

 

وقال جوتيريس: "لدينا فرصة هامة واعتقد أن الأطراف حققت تقدما حقيقيا في مشاورات السويد"، موضحا أن الرئيس اليمني عبر عن دعمه الكامل لما تم التوصل إليه في المحادثات.

التوصل لاتفاق فيما يخص ميناء ومدينة الحديدة

كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه تم التوصل لاتفاق فيما يخص ميناء ومدينة الحديدة وإيصال المساعدات إلى تعز، لافتا إلى أن الاتفاق بشأن الحديدة سيحسن الظروف المعيشية لملايين اليمنيين. وشدد بالقول: "سنبذل كافة الجهود لمساعدة اليمنيين على حل مشاكلهم".

 

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