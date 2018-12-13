محمد صلاح خارج التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة لدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيل المثالي للجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يشهد التشكيل تواجد الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول رغم قيادته فريقه لتحقيق الفوز على نابولي بهدف نظيف وتأهله لدور الستة عشر من البطولة.

وضم تشكيل الأسبوع كلا من :-

حراسة المرمى : أكينفيف

خط الدفاع : شينيكوف - جريمالدو - رافاييل غيريرو

خط الوسط : سيجردسون - كوفاريك - سولير - ليروي ساني

خط الهجوم : هواروا - ليفاندوفسكي - تاديتش.







حقق فريق ليفربول فوزاً صعباً على نابولي الإيطالي بهدف دون رد اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





سجل هدف ليفربول في شباك النجم الأحمر، محمد صلاح بمهارة فردية رائعة خلال الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.



