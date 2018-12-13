محمد صلاح خارج التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة لدوري الأبطال
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:44 م
علي نبوي
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيل المثالي للجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ولم يشهد التشكيل تواجد الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول رغم قيادته فريقه لتحقيق الفوز على نابولي بهدف نظيف وتأهله لدور الستة عشر من البطولة.
وضم تشكيل الأسبوع كلا من :-
حراسة المرمى : أكينفيف
خط الدفاع : شينيكوف - جريمالدو - رافاييل غيريرو
خط الوسط : سيجردسون - كوفاريك - سولير - ليروي ساني
خط الهجوم : هواروا - ليفاندوفسكي - تاديتش.
حقق فريق ليفربول فوزاً صعباً على نابولي الإيطالي بهدف دون رد اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
سجل هدف ليفربول في شباك النجم الأحمر، محمد صلاح بمهارة فردية رائعة خلال الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.
وبهذه النتيجة؛ يتأهل ليفربول لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته على حساب نابولي برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف بينما نابولي في المركز الثالث.
وصعد ليفربول بهذا الفوز إلى دور الـ16 حيث كان يحتاج للفوز بهدف نظيف على نابولي من أجل التأهل إلى هذا الدور، ورافق الريدز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز بدوره على فريقه النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وفيما يلي ترتيب المجموعة النهائي :
- باريس سان جيرمان 11 نقطة
- ليفربول 9 نقاط (بفارق الأهداف)
- نابولي 9 نقاط
- النجم الأحمر 4 نقاط
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