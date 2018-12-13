تعرف على قصة الشاب الذي هدد ماجدة الرومي بالقتل

ألقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية، القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عامًا للاشتباه في تورطه بتهديد الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي برسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الشاب هدد ماجدة الرومي بالقتل في حال مشاركتها بمهرجان موازيين هذا العام.

وكان الأمن المغربي قد فتح تحقيقا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة، فأجرت تحريات تقنية دقيقة مكنتها من التوصل إلى المشتبه به، بعد بلاغ من النجمة اللبنانية ، وقد نجحت الشرطة في إلقاء القبض عليه بمكان إقامته في قرية قريبة من مدينة برشيد المغربية.