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في 6 خطوات.. كيف تحصل على بطاقة تموين جديدة؟

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:26 م
في 6 خطوات.. كيف تحصل على بطاقة تموين جديدة؟
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أحمد هيكل
 
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 نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموينية جديدة، أو في حالة استخراج بدل تالف وفاقد.

 

وتقدم "الفجر" خلال السطور القادمة الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقات التموين في الحالتين.

 

  البطاقة التموينية الجديدة

 

* صورة من بطاقة الرقم القومي.

 

* إيصال مرافق، وصورة عقد الإيجار أو التمليك في حالة اختلاف اسم المالك في الإيصالات عن العقد.

 

* مستندات دالة على حالة المواطن "أعزب - متزوج".

                          

* صورة بطاقات أو شهادات ميلاد المستفيدين "الأبناء - الزوجة".

 

*مفردات المرتب في حالة العمل وشهادة بحث اجتماعي في حالة عدم وجود عمل.

 

*دفع 20 جنيهًا رسوم عن طريق حوالة بريدية.

 

استخراج بطاقة بدل فاقد وتالف  

 

* صورة البطاقة التموينية السابقة إن وجدت.

 

* صورة من بطاقة الرقم القومي.

 

* إيصال مرافق، وصورة عقد الإيجار أو التمليك في حالة اختلاف اسم المالك في الإيصالات عن العقد.

 

* مستندات دالة على حالة المواطن "أعزب - متزوج".

                          

* صورة بطاقات أو شهادات ميلاد المستفيدين "الأبناء - الزوجة".

 

* مفردات المرتب في حالة العمل وشهادة بحث اجتماعي في حالة عدم وجود عمل.

 

 

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