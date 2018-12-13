"الوزراء" يوافق على إنشاء جامعة خاصة باسم النهضة والتعاقد مع "فالكون" لشباب الجزيرة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النهضة، فيما يتعلق بإضافة كليتي الطب البشري والعلاج الطبيعي إلى كليات الجامعة.

وكما وافق المجلس على تعاقد وزارة الشباب والرياضة مع مجموعة شركات "فالكون" لتوفير خدمات الأمن والحراسة والنظافة لمركز شباب الجزيرة، وذلك سعياً لإحداث نقلة نوعية في إدارة المركز بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى للنشء والشباب وحسن إدارة موارد المركز، والعمل على تنميته والحفاظ على مرافقه ومنشآته.