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مستوطنون يعتدون عل سيارات فلسطينية جنوبي نابلس

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:23 م
مستوطنون يعتدون عل سيارات فلسطينية جنوبي نابلس
مستوطنون يهود
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وكالات
 
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بأن عدد من المستوطنين اعتدى على سيارات فلسطينية جنوبي مدينة نابلس، واقتحموا قرية عصيرة الشمالية، وفقا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".

 

يذكر أن 3 جنود إسرائيليين قتلوا بعد عملية إطلاق النار شرق رام الله، وفرض جيش الاحتلال طوقا أمنيا على المدينة.

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