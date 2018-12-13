القاهرة تستضيف اجتماع الهيئة العربية لاعتماد الشهادات المهنية‎

عقدت الهيئة العربية لاعتماد الشهادات المهنية التابعة لاتحاد الأطباء العرب صباح الْيَوْمَ الخميس، اجتماعها الدوري بالقاهرة برئاسة الدكتور جمال أبو السرور عميد كلية طب الأزهر سابقا، والدكتور هشام السباعي أمين عام البورد العربي سابقاً، وأمين عام الهيئة، والدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، وحضور أعضاء الأمانة العامة للهيئة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تشكيل اللجان الفنية بالهيئة والمنوط بها مراجعة طلبات الاعتماد بمختلف التخصصات الطبية، وتشكيل المكتب التنفيذي، واعتماد الموقع الألكترونى.

وأوضح الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب أن الهدف من إنشاء الهيئة العربية لاعتماد الشهادات المهنية، هو إعتماد البرامج التدريبية الخاصة بالمجال الطبي، وأن تكون الهيئة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن هذه الاعتمادات، وأن تكون المرجعية الأساسية للدول العربية لاعتماد المؤتمرات العلمية المهنية التخصصية والبرامج التدريبية طويلة وقصيرة المدى.

الجدير بالذكر أن الهيئة العربية مقرها القاهرة، وقد شكلت بقرار من المجلس الأعلى لإتحاد الأطباء العرب عام 2005 كهيئة مستقلة، ويعمل اتحاد الأطباء العرب حاليا على تفعيلها، حيث تقوم بمراجعة وتقييم المحتوى العلمي، وتحديد الساعات المعتمدة للدبلومات والشهادات المهنية والبرامج التخصصية التدريبية.