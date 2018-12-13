عاجل.. اعترافات المتهمين بمساعدة الدنماركي في تصوير فيديو الهرم الجنسي (فيديو)

أدلى المتهمين بمساعدة السائح الدنماركي وصديقته على التسلل إلى منطقة الأهرامات ليلا وتسلق هرم خوفو وتصوير فيديو إباحي باعترافات تفصيلية أمام الأجهزة الأمنية.

وقالت المتهمة هند علي: "أول يوم قابلت فية أندرياس في كافية في وسط البلد وتعرفت عليه من مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق تطبيق كوت سيرفينج، وهو أبليكشن الإنترنت على عن طريق موقع متخصص للسياح الأجانب القادمين إلى مصر".

وأضافت: "تقابلنا في كافية في وسط البلد وأخبرني برغبته في تسلق الهرم وأنه حلم الطفولة بالنسبة له".

وتابعت المتهمة أنه في 28 نوفمبر قابلت أندرياس وصديقته في منطقة أبو الهول، مضيفة: "ووراني صورة شخص عاوز يوصله، بالفعل سألنا عليه في المنطقة، ووصلناله وتبين أن اسمه عمي موسى، واتفق مع أندرياس على تسلق الهرم مقابل 1400 دولار بس بشرط يكلمه الصبح علشان يظبطله الدنيا".

واستكملت: "وفي اليوم التالي، أندرياس ما كلموش بس كلموني 7 ونصف مساء وقالولي إحنا عند الهرم وقالولي كلميلنا عمى موسى وهو جه أخدهم وأنا مشيت، وبعدها عمي موسى كلمني وقالي إنهما تسلقا الهرم".

ومن جانبه كشف المتهم الثاني الجمال، بأنه اتفق مع السائح الدنماركي وصديقته على التسلل وتسلق الهرم الأكبر مقابل 4 آلاف جنيه.

وأكد أنه ساعدهما على دخول الهرم ثم تركهما وحصل على الأموال ولا يعلم شيئا عقب ذلك.