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الحكم على محامي ترامب السابق بالسجن 3 سنوات لانتهاكه قانون الحملات الانتخابية

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:21 م
الحكم على محامي ترامب السابق بالسجن 3 سنوات لانتهاكه قانون الحملات الانتخابية
صورة أرشيفية
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هديل هاشم
 
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ذكر موقع "بي بي سي"، أن محكمة أمريكية حكمت على مع محامي "دونالد ترامب" السابق، مايكل كوهين، بالسجن لمدة 3 سنوات بعدما أقر أمام المحكمة، أن ترامب جعله "يسير في طريق مظلم بدلا من النور، وأن ضعفه كان بسبب طاعة عمياء لدونالد ترامب"، وهذا جعله "يشعر أنه من الواجب التغطية على أعماله القذرة".

وأدين كوهين بارتكاب جرائم من بينها "انتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية والتهرب الضريبي والكذب على الكونجرس"، وفق ما ذكرته "بي بي سي".

ومن بين التهم الموجهة إلى كوهين أيضا دفع أموال لامرأتين مقابل عدم الكشف عن إقامة ترامب علاقة جنسية معهما.

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