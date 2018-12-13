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في مؤتمر صحفي.. سامح حسين يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "الدور على مين" (صور)

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:17 م
في مؤتمر صحفي.. سامح حسين يكشف تفاصيل برنامجه الجديد الدور على مين (صور)
سامح حسين
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يارا أحمد - تصوير: أحمد علي
 
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إنتهي منذ قلي، المؤتمر الصحفي الخاص لقناة "ten" وذلك للإعلان عن اطلاق برنامج "الدور على مين" زمن المقرر أن يقدمه الفنان سامح حسين، على شاشة القناة بداية من ١٥ ديسمبر الجاري.

وأكد سامح حسين، خلال المؤتمر الصحفي أن البرنامج بدون توجهات سياسية أو دينية أو جنسية وبعيد تمام عن التابوهات، مشيرا أنهم تعمدوا عدم احتوائه على الإفيهات الساخنة.

وأضاف "حسين" أنه من الجمهور الذي يتمني دائما مشاهدة البرامج الكوميدية، ولكن من وقت السوشيال ميديا أصبح لا يوجد فرقا بين الكوميديا الساخرة والتريقة.

وكان المؤتمر الصحفي بحضور الإعلامي عمرو عبد الحميد،  مدير القناة بالإضافة إلي الأستاذ أحمد فهمي مدير شركة الانتاج المنفذة للبرنامج.

في مؤتمر صحفي.. سامح حسين يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "الدور على مين" (صور)
في مؤتمر صحفي.. سامح حسين يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "الدور على مين" (صور)
في مؤتمر صحفي.. سامح حسين يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "الدور على مين" (صور)
في مؤتمر صحفي.. سامح حسين يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "الدور على مين" (صور)
في مؤتمر صحفي.. سامح حسين يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "الدور على مين" (صور)
في مؤتمر صحفي.. سامح حسين يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "الدور على مين" (صور)
في مؤتمر صحفي.. سامح حسين يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "الدور على مين" (صور)
في مؤتمر صحفي.. سامح حسين يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "الدور على مين" (صور)
في مؤتمر صحفي.. سامح حسين يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "الدور على مين" (صور)
في مؤتمر صحفي.. سامح حسين يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "الدور على مين" (صور)
في مؤتمر صحفي.. سامح حسين يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "الدور على مين" (صور)
في مؤتمر صحفي.. سامح حسين يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "الدور على مين" (صور)
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