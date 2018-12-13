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قوات الاحتلال تطلق منطادا مجهزا بكاميرات لمراقبة جنوب لبنان

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:18 م
قوات الاحتلال تطلق منطادا مجهزا بكاميرات لمراقبة جنوب لبنان
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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وكالات
 
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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس منطاداً مجهزاً بكاميرات مراقبة في أجواء بلدة العباسية، جنوب لبنان.

 

إطلاق منطاد مجهز بكاميرات مراقبة

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن " قوات العدو الإسرائيلي أطلقت منطاداً مجهزاً بكاميرات مراقبة في أجواء بلدة العباسية".

 

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية "رفعت كاميرا كبيرة، وأجهزة برافعة عملاقة بمحاذاة الجدار الإسمنتي مقابل الطريق الداخلية بين بوابة فاطمة بسهل الخيام، وقضاء مرجعيون، جنوب لبنان".

 

رصد أنفاق لحزب الله

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن في الأسبوع الماضي رصد أنفاق لحزب الله تسمح بالتسلل من لبنان إلى إسرائيل، وباشرت إسرائيل بعملية "درع الشمال" للبحث أنفاق أخرى وهدمها.

المزيد عن: منطاد مجهز مراقبة جنوب لبنان لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي اسرائيل
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