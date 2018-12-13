السنغال تقهر المغرب 7-2 وتتأهل لنهائي بطولة إفريقيا ومونديال الكرة الشاطئية
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:14 م
الفجر الرياضي
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تأهل منتخب السنغال إلى نهائى بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية المقامة بمدينة شرم الشيخ ونهائيات كأس العالم الذى يقام فى أوروجواي بعد فوزه الكبير على منتخب المغرب 7-2 في نصف النهائي.
أحرز
لمنتخب السنغال كل من دياسى هدفين ونيدال وحميدوبارى هدفين وميندى ودياتى واحرز
للمغرب الناخلى ونسيم الحداوى.
كان
منتخب نيجيريا قد فاز علي مصر 6 /5 وتأهل
لكأس العالم 2019 المقرر إقامتها باوروجواي.
وتلعب
مصر مع المغرب غدا علي المركز الثالث والرابع بينما نلعب نيجيريا والسنغال على
المركز الاول.
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