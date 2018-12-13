السنغال تقهر المغرب 7-2 وتتأهل لنهائي بطولة إفريقيا ومونديال الكرة الشاطئية

تأهل منتخب السنغال إلى نهائى بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية المقامة بمدينة شرم الشيخ ونهائيات كأس العالم الذى يقام فى أوروجواي بعد فوزه الكبير على منتخب المغرب 7-2 في نصف النهائي.

أحرز لمنتخب السنغال كل من دياسى هدفين ونيدال وحميدوبارى هدفين وميندى ودياتى واحرز للمغرب الناخلى ونسيم الحداوى.

كان منتخب نيجيريا قد فاز علي مصر 6 /5 وتأهل لكأس العالم 2019 المقرر إقامتها باوروجواي.

وتلعب مصر مع المغرب غدا علي المركز الثالث والرابع بينما نلعب نيجيريا والسنغال على المركز الاول.