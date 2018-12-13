إقبال جماهيري كبير لحضور عروض مهرجان أيام قرطاج المسرحية (صور)

وأقيم يوم السبت الماضي، حفل افتتاح فعاليات مهرجان المسرحي الدولي بتونس،برئاسة الفنان حاتم دربال، و بحضور عدد كبير من فناني المسرح على مستوي العالم.





وقدمت خلال الحفل مسرحية "راجع ع فلسطين" و أمسية شعرية للشاعرين الفلسطينيين مريد البرغوثى وتميم البرغوثى، وذلك لاختيار فلسطين ضيف شرف المهرجان هذا العام.





وشهد الحفل تمريم عدد من الفنانين أبرزهم الفنانة منى نور الدين من تونس والفنان عبد العزيز المحرزي من تونس أيضا والفنان السوري أسعد فضة والفنان المغربي حسن المنيعي والفنان الجزائري أحمد أقومي ومن نيجيريا ويلي سوينكا ومن العراق الفنان سامي عبد الحميد ومن مصر الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة.





يذكر أن مهرجان أيام قرطاج المسرحية يديره الفنان حاتم دربال ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر وتشارك خلاله مصر بثلاثة عروض منها عرض مسرحية "الساعة الأخيرة" للمخرج ناصر عبد المنعم الذى يمثل مصر فى المسابقة الرسمية.يذكر أن مهرجان أيام قرطاج المسرحية يديره الفنان حاتم دربال ,يستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر وتشارك خلاله مصر بثلاثة عروض منها عرض مسرحية "الساعة الأخيرة" للمخرج ناصر عبد المنعم الذى يمثل مصر فى المسابقة الرسمية كما سيكرم الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة.