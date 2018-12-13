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السجن 10 سنوات لمتهم بالتجمهر بـ"أحداث قسم مدينة نصر"

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:10 م
السجن 10 سنوات لمتهم بالتجمهر بـأحداث قسم مدينة نصر
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة رفض الاستشكال المقدم من متهم على حكم حبسه 10 سنوات مع آخرين في القضية المعروفة باسم "تجمهر قسم مدينة نصر".

 

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية أيمن القاضي.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد حكمت بهيئة مغايرة بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم في اتهامه بأحداث العنف التي وقعت بمحيط قسم شرطة مدينة نصر، والتظاهر بدون تصريح.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التظاهر والتجمهر أمام منشأة شرطية دون ترخيص، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير الأمن والسلم العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.


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