مون كابيتال ترفع حصتها بجلوبال تيلكوم لـ4.8%

أعلنت شركة جلوبال تيلكوم القابضة ، عن قيام شركة مون كابيتال بارتنرز ماستر بشراء عدد 34،359،000 سهم من أسهم الشركة.





وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن نسبة مون كابيتتال وصلت إلى 4.80% بعد تنفيذ الصفقة بسعر 3.2 جنيه مصري للسهم، وذلك بقيمة إجمالية 800.9 مليون جنيه مصري للصفقة.





يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 345.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 56.8 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 2.12 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 2.29 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.





وعن الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 338.7 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 84.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.





وأعلنت البورصة المصرية، أمس عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على سهم شركة جلوبال تليكوم القابضة.





وأوضحت ، أنه تم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبيرة على أسهم جلوبال تليكوم القابضة المصدرة لعدد 34.35 مليون سهم بقيمة إجمالية 109.94 مليون جنيه.





يشار أن الشركة حققت خسائر بلغت 345.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 56.8 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وفي 5 ديسمبر قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن جلوبال تليكوم القابضة تقدمت بإيداع نموذج إفصاح زيادة رأس المال المصدر من 2.7 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 2.12 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 2.29 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.





وعن الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 338.7 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 84.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.





وتهدف الزيادة إلى سداد جزء من التزامتها من القروض القائمة بالدولار والتي يخصص جزء منها لسداد جزئي للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المساهم الرئيسي فيون، والتي تمت الموافقة عليها باجتماعات الجمعية في 2016 و2018.