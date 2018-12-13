نتنياهو محذرا إيران: إسرائيل "خط أحمر"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الوحيد في العالم، الذي يقف ضد طهران، مشيرا إلى أنه يواجه إيران مباشرة في سوريا.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات كتبها على "تويتر"، اليوم الخميس 13 ديسمبر الجاري.

سياسة نتنياهو ضد إيران

وكتب نتنياهو: "سياستي تدعو إلى إيقافهم، وأن نصد الأشياء السيئة، وهي لا تزال صغيرة، ونواجه إيران مباشرة في سوريا"، مضيفا: "إن اضطررنا لذلك سنقوم بكل ما يجب القيام به من أجل الدفاع عن أنفسنا".

وتابع في تدوينة أخرى: "الإيرانيون يريدون أن يجلبوا الجيش الإيراني إلى هنا، على 1500 كم من إيران إلى حدود إسرائيل، وأن يدخلوا صواريخ يصل مداها إلى 400 وحتى 700 كم وهي تغطي إسرائيل بأكملها".