ماجدة الرومي تمنت أن تصبح مثل هذه الفنانة المصرية.. فمن هي؟

كشفت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، عن أكثر النجوم المصريين الذين اثروا فيها منذ طفولتها وحتى الآن.

وقالت خلال كلمتها في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته السابعة والعشرين المسرح الكبير بدار الأوبرا، بمشاركة أوركسترا الاتحاد الفلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي.

ماجدة الرومي، قالت في كلمتها قبل الحفل: "منذ وصلت على مصر كإني في بلد العيد، بس لو بفتح على قلبي لأوريكم مكانتكم عندي ومكانة مصر، عندي شيء كتير أقوله عن مصر، لكن باختصار بحبك يا مصر".

وأضافت: "مصر الحضن الدافئ، اللي جمع العالم العربي كله، بحب هذه الأرض، بحب النيل لما بيغني، هي عاصمة للتاريخ والخلود، خلقت لتغني لتحب وتفرح وتفرحنا، لما كنا صغار ربينا على الأصوات اللبنانية والأصوات المصرية العظيمة، سمعت أبويا بيقول آهات المطربين الكبار، مين فينا محبش أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وليلى مراد".

كما كشفت أنها خلال صغرها كانت تتمنى أن تصبح مثل الفنانة الراحلة فاتن حمامة، في وقارها واحترامها لبلدها.