"التموين" تكشف موعد وكيفية صرف المستحقات التموينة للبطاقات المحذوفة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن امكانية صرف الحصص التموينية والخبز المدعم بداية من شهر يناير المقبل للمواطنين الذين تمت عودتهم مرة اخرى للبطاقات التموينية مؤكدة ان خروج تلك البطاقات لم يكن عشوائيا ولكن لتحديث بياناتهم الخاطئة أو للتأكد من استحقاقهم للدعم الحكومي





كما اكدت الوزارة الى ان تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم الحكومى على البطاقات التموينية مستمر وليس مرتبطا بوقت معين.





وقد وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية على عودة ما يقرب من 241 ألف مستفيد من الدعم الحكومى، تم حذفهم من على نظام البطاقات التموينية نهاية نوفمبر الماضى، عبر 180 ألف بطاقة، وذلك من إجمالى 250 ألف طلب مقدم.



