"مستقبل وطن" ينظم احتفالية باليوم العالمي لذوي الإعاقة في الغردقة غدا

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ينظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة عماد سيف الدين أمين عام الحزب، صباح غدا الجمعة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في حديقة الوفاء بجوار مسجد الصفا بمدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر.



وقال أحمد الدقاق امين تنظيم الحزب بمحافظة البحر الأحمر، إن هذه الفعالية تأتي في إطار اهتمام الدولة بقضايا الإعاقة وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لمتحدي الإعاقة، وذلك إيمانًا من دور الحزب وتفعيل قرار عام 2018 هو عام لمتحدي الإعاقة يشارك حزب مستقبل وطن بإحتفالية كبري تضم عددا من العروض الفنية والثقافية والتعليمية وتقديم عددا من الجوائز للأطفال والشباب المشارك في الحفل من متحدي الإعاقة.



ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية عدد من أعضاء الحزب بالمحافظة، وكذلك أمانتي الحزب بالغردقة وعدد من الشخصيات العامة والتنفيذية وحضور أكثر من ١٥٠ من متحدي الإعاقة من مدينة الغردقة.



وأشار حسين مرزوق أمين الحزب بقسم ثان بمدينة الغردقة، إلى أهمية هذه الفاعلية في اعطاء دفعه للابناء والبنات بالمدينة من ذوي القدرات الخاصة والذي يعطي لهم الحزب أولوية كبيرة، وذلك طبقا لتعليمات الأمين العام للحزب.



وأضاف أحمد الصحيفي، أمين الحزب بقسم أول الغردقة، أن الحزب يهتم بشكل كبير بهذه الفئة من المجتمع ويتضح هذا من خلال تنظيم الحفلات احتفالا بهذا اليوم مشيرا إلى أن الحزب نظم احتفالية مدينة سفاجا باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة منذ ايام قليل ويشارك الحزب جميع أبناءه من متحدي الإعاقة بجميع مدن المحافظة السبع.



جدير بالذكر أن الاحتفالية ستشهد فقرات رياضية متنوعة لرياضات متحدي الإعاقة ومنها كراسي متحركة وكرة الطائرة وفقرات فنية لمواهب متحدي الإعاقة والعديد من الفقرات الترفيهية.



يذكر أن حزب مستقبل وطن أمانة مدينة سفاجا نظمت إحتفالا كبيرا بمدينة سفاجا إحتفالا باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة وذلك الأسبوع الماضي وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والثقافية والترفيهية وذلك بحضور عدد كبير من أهالي مدينة سفاجا والشخصيات العامة والأطفال والشباب من متحدي الإعاقة.