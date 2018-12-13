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لهذا السبب.. تامر عاشور يعتذر للجمهور

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:56 م
لهذا السبب.. تامر عاشور يعتذر للجمهور
تامر عاشور
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الفجر الفني
 
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أعلن المطرب تامر عاشور، عن تأخر صدور ألبومه الجديد، موجها الاعتذار لجمهوره، بسبب اعلانه عن الألبوم من شهر يوليو الماضي.


وكتب عاشور، تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: "والله يا جماعة لظروف خارجة عن إرادتى الألبوم هيتأخر شوية ومش هيكون حتى فى رأس السنة وأنا أسف إنى بعلن من شهر 7".

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