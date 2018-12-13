رئيس كولومبيا ينتقد مناروات عسكرية بين روسيا وفنزويلا

انتقد رئيس كولومبيا، ايفان دوكي، مناورات فنزويلا العسكرية مع روسيا التي ضمّت قاذفتين استراتيجيتين لهما قدرات نووية، وصفها بأنها مثيرة للقلق، وغير حكيمة وسبباً ليكون في حالة تأهب.

وهبطت قاذفتان من طراز تيوليب-160 سرع من الصوت، تعرف باسم "البجع الأبيض" للطيارين الروس وقادرة على حمل أسلحة نووية، في مطار مايكيتيا يوم الاثنين، في مظاهرة دعم لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال دوكي في مقابلة مع قناة "آر سي إن" التلفزيونية، الأربعاء "هذه نوع من الأعمال المثيرة للقلق، إنها ليست المرة الأولى، أنها ليست بادرة طيبة".