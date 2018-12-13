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تعرف على مواصفات وموعد طرح سيارة T-Cross

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:53 م
تعرف على مواصفات وموعد طرح سيارة T-Cross
سيارة T-Cross
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موعد الكشف عن سيارة T-Cross 

تستعد شركة فولكس فاجن لطرح سيارتها T-Cross الجديدة في الأسواق خلال أبريل القادم.

مواصفات السيارة المنتظرة

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الجديدة التي تمثل باكورة انتاجها من الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV الصغيرة تعتمد من الناحية التقنية على شقيقتها Polo، لكن مع المزيد من الخلوص الأرضي.

وتظهر السيارة بطول 11ر4 متر، وتتمتع بقاعدة عجلات بطول 56ر2 متر. وبحسب الرغبة يمكن تجهيز السيارة بقمرة القيادة الرقمية، مع شاشة لمسية، كما تتمتع السيارة بصندوق أمتعة تصل سعته إلى 1281 لترا.

ويشتمل برنامج دفع السيارة على محركات بنزين وديزل بقوة تتراوح بين 95 و150 حصان. وبالنسبة لأنظمة نقل الحركة تقدم الشركة الألمانية خيارات بين العديد من أنواع نواقل الحركة اليدوية والأوتوماتيكية مزدوجة القابض.

الأنظمة المساعدة
كما تجهز الشركة الألمانية سيارتها الجديدة بمجموعة من الأنظمة المساعدة مثل نظام التعرف على المارة، ووظيفة الكبح الاضطراري في المدن، والأنظمة المساعدة للحفاظ على حارة السير، وتغيير حارة السير، وبدء السير على الطرق الصاعدة، والخروج من موضع صف السيارة.

وتضم باقة التجهيزات الاختيارية نظام التعرف على التعب، ومحدد مسافة الأمان الأوتوماتيكي، ومساعد توجيه الصف، وخيارات للشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، وما يصل إلى 4 منافذ USB، ونظام صوتي فائق.
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