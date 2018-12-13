جيش الاحتلال يفرض طوقا أمنيا شاملا على مدينة رام الله

أعلن الجيش الإسرائيلي فرض طوقا أمنيا شاملا، بعد وقوع حادث إطلاق نار في الضفة الغربية، والذي أسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة 2 آخرين.

فرض طوق أمني على رام الله

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، "فرض طوق أمني شامل على مدينة رام الله".

وأضاف أن الطوق الأمني جاء "في أعقاب العملية التي وقعت في مفرق أساف والتي راح ضحيتها إسرائيليين اثنين".

وتابع "يتم تنفيذ أعمال فحص شاملة في مداخل ومخارج المدينة بالإضافة إلى تعزيز قوات جيش الدفاع في الضفة الغربية بعدة كتائب إضافية".

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة رام الله

هذا ولليوم الثالث على التوالي تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اقتحام مدينة رام الله بحثا عن منفذي عملية عوفرا التي نفذها فلسطينيون يوم الأحد الماضي شرق المدينة، حيث أصيب خلالها 6 مستوطنين إسرائيليين، وقد لاذ المنفذون بالفرار من مكان الحادث ويواصل الجيش الإسرائيلي أعمال البحث عنهم.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مواصلة العمل على ملاحقة الفلسطينيين الذين نفذوا عملية عوفرا أول أمس الأحد، والتي أدت لإصابة 6 مستوطنين إسرائيليين بينهم سيدة حامل.

وقال نتنياهو، اليوم خلال مراسم افتتاح مفترق آدم في مجلس ماتيه بنيامين المحلي: "أود في مستهل كلامي أن أعلق على عملية إطلاق النار الإرهابية الخطيرة التي نفذت أول أمس قرب عوفرا وأتمنى الشفاء العاجل والكامل لجميع الجرحى وبطبيعة الحال لشيرا إيش-ران ولابنها الرضيع الذي لا يزال يكافح على حياته حيث إننا نصلي جميعا من أجل تحسن حالته".

وكان فلسطينيين يوم الأحد، نفذوا عملية إطلاق نار على مجموعة من المستوطنين عند مدخل مستوطنة عوفرا شرق رام الله، ما أدى لإصابة 6 إسرائيليين وقد لاذ المنفذون بالفرار من المكان في وقت تواصل فيه إسرائيل البحث عنهم.